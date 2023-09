Fast & Furious usciva 22 anni fa: ecco cosa promise Vin Diesel a Paul Walker

Sono passati ben 22 anni dalla prima volta che in Italia sentimmo il Dominic Toretto di Vin Diesel parlare di famiglia, motori, auto modificate, corse clandestine e probabilmente ancora famiglia: Fast & Furious usciva da noi il 21 settembre del 2001, entrando da allora di diritto nella nostra cultura pop con l'arroganza che lo contraddistingue.

Un film, quello che diede vita a un franchise che di lì in poi avrebbe preso una piega sempre più fantascientifica e quasi da cinecomic, che funzionava soprattutto grazie all'innegabile chimica tra il già citato Vin Diesel e il compianto Paul Walker, al quale proprio la star di Guardiani della Galassia fece un'importante promessa.

"Lo divertiva sempre che continuassimo con la saga di Fast & Furious. Era sempre così entusiasta, che pensava ai film ancora prima dello studio, prima che qualcuno sapesse che ne stava arrivando uno nuovo. Mi chiedeva: 'Vin, quanti altri pensi che ce ne saranno?' e io: 'La domanda è: ne faremo 7, 8, 9 o... 10?' Lui fece quest'enorme sorriso: 'Cosa? Ma è impossibile!' Ne parlammo anche quella maledetta sera e gli promisi che saremmo arrivati fin lì. Magari non significa nulla per nessun altro, ma per me, personalmente, è la promessa che avevo fatto a mio fratello. Quindi spero, se così sarà, di onorarla" furono le parole di Diesel. Promessa mantenuta? A quanto pare sì, visto che già si parla di un Fast & Furious 11.