Fast & Furious, Universal annuncia la fine della saga con Vin Diesel! Tutti i dettagli

Nonostante il rinvio di Fast and Furious 9, che verrà distribuito soltanto il prossimo anno, la Universal Pictures ha confermato il popolare franchise con protagonista Vin Diesel è arrivato a conclusione.

Come riporta Variety, infatti, il regista Justin Lin è stato reclutato per dirigere anche il nuovo Fast & Furious 11, che sarà l'ultimo episodio della serie. Il regista ha diretto Fast and Furious 3, 4, 5, 6 e 9, ed era già stato chiamato per il decimo episodio.

Vin Diesel in passato aveva suggerito in un'intervista a Total Film che Fast and Furious 10 sarebbe stato diviso in due parti, e ora conosciamo il motivo di questa decisione: Furious 10 e 11 rappresenteranno la conclusione del franchise. Detto questo, Diesel aveva anche rivelato che l'arrivo di nuovi spin-off è "inevitabile", e in effetti, secondo quanto riferito da Variety, la Universal ha più di uno spin-off di Fast and Furious in sviluppo al momento. Tra questi quasi certamente Hobbs & Shaw 2, sequel del blockbuster di successo con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba.

Ricordiamo che Fast and Furious 9 era originariamente previsto per l'uscita a maggio di quest'anno, ma è stato rimandato all'aprile 2021 nei primi mesi della pandemia di coronavirus. Con F9 ancora a distanza di mesi, non è chiaro quando vedremo la decima e l'undicesima puntata.