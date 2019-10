Fast & Furious, Tyrese Gibson non vuole saperne di chiudere la faida con The Rock

Sebbene Dwayne 'The Rock' Johnson abbia posto fine alla faida con Vin Diesel a suon di ringraziamenti e occhiolini social, la star di Fast & Furious Tyrese Gibson proprio non vuole saperne di seppellire l'ascia di guerra.

Comparso al The Wendy Williams Show per promuovere il suo nuovo film Black and Blue, l'attore ha dichiarato:

"Se volete sapere cosa provo per quell'essere, trovate tutto su internet. Divertitevi!".

L'attore ha più volte mostrato un dente avvelenato nei confronti di The Rock, criticando gli incassi di Hobbs & Shaw al primo week-end (in maniera abbastanza prematura, dato che in seguito sarebbe stato smentito dalle clamorose cifre incassate dallo spin-off therockiano), dato che all'esordio il film aveva fatto registrare i numeri più bassi per la saga di Fast & Furious dai tempi di Tokyo Drift (2006).

"Dividere la famiglia non è stato un affare come qualcuno pensava... Sapete, forse, ma solo forse... The Rock e la sua crew potrebbero tornare a ballare con noi per #Fast10 e allora potremo abbracciarci tutti e tornare a dare ai fan che hanno supportato questo franchise per vent'anni ciò che davvero vogliono... Non odio nulla, sto solo dicendo le cose come stanno" aveva commentato Gibson.

In precedenza, aveva anche sostenuto che non sarebbe tornato in Fast & Furious 9 qualora anche Dwayne Johnson fosse stato coinvolto nel progetto.

