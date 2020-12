Fast & Furious, tornerà mail il personaggio di Gal Gadot nella saga?

Prima di essere scelta come nuova Wonder Woman, il primo ruolo di una certa importanza sul grande schermo per Gal Gadot è stato sicuramente quello di Gisele Yashar in Fast and Furious - Solo Parti Originali. Ma quante possibilità ci sono che torni a interpretarlo nel prossimo futuro?

Sì sì, lo sappiamo. Il suo personaggio non dovrebbe poter tornare così facilmente, visto la fine che ha fatto in Fast & Furious 6, ma dopotutto sappiamo benissimo che una scappatoia la si può sempre trovare nel mondo del cinema.

Così ai microfoni di MTV (via DigitalSpy), Gal Gadot ha commentato l'eventualità di un suo ritorno nella saga, anche se in realtà non ha elaborato più di tanto: "Oh wow, non saprei. Al momento non è sulla mia lista di cose da fare".

Non è quindi un no secco, ma nemmeno un segno di eccessivo entusiasmo da parte dell'attrice nel volersi riavvicinare al ruolo, soprattutto considerando il fatto che non solo nel suo futuro c'è già un terzo film di Wonder Woman, ma anche il film su Cleopatra diretto da Patty Jenkins, oltre al progetto su Hedy Lamarr e il biopic di Irena Sendler.

"Sono attratta da questi personaggi femminili così forti ed epici" afferma "Ad esempio sono elettrizzata di portare sullo schermo CleopatraRoven e Patty Jenkins, è uno dei progetti a cui tengo di più".

Intanto, a breve arriverà finalmente sugli schermi Wonder Woman 1984, e lì di personaggi femminili forti ed epici ed inseguimenti adrenalinici non ne mancheranno di certo.