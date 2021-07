Fast & Furious: Tokyo Drift, quando Justin Lin si rifiutò di girare il film

In attesa di poter vedere in tutta la sua spettacolarità l'attesissimo Fast & Furious 9, torniamo per un secondo a parlare del terzo film della saga, lo spericolato Fast & Furious: Tokyo Drift, primo del franchise ad essere diretto da Lin, anche se per un breve momento il regista si rifiutò di prendere in mano le redini del progetto.

All'epoca, Lin venne assunto direttamente dal produttore della serie, Neal H. Mortiz, che aveva apprezzato il suo lavoro in Better Luck Tomorrow. Al tempo Lin non aveva alcuna familiarità con il drifting o con quello che sarebbe dovuto essere il prosieguo della serie cinematografica. Successe allora che inizialmente, nelle fasi di stesura della sceneggiatura, Lin non rimase entusiasta né impressionato dal progetto a causa di bozze considerata "scarse e scarne", tanto che disse "penso sia uno script offensivo e datato e che non lo dirigerò".



Fu allora che i produttori permisero a Lin di sviluppare il film da solo e come meglio credeva, anche se per lui rimase una sfida continua, in perenne discussione con lo studio per consentire alla sua visione di vedere la luce. Alla fine ci riuscì e disse: "A loro merito devo dire che in conclusione sono stati molto onesti e ragionevoli".



Se avete voglia di rivedere The Fast and the Furious: Tokyo Drift diretto da Justin Lin, il terzo capitolo del franchise andrà in onda questa sera, 15 luglio, alle ore 21:30 su Italia 1.