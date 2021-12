Fast & Furious, The Rock contro Vin Diesel: Non tornerò, smetti di parlare di Paul Walker

La rivalità tra The Rock e Vin Diesel sembra esserci riaccesa, ora che il celebre Dwayne Johnson ha 'cordialmente' rifiutato la pubblicata chiamata del collega per tornare nel franchise di Fast & Furious in occasione degli ultimi due capitoli, il 10 e l'11.

"Ho detto chiaramente e in maniera diretta a Diesel che non sarei mai più tornato nel franchise", ha detto Dwayne Johnson alla CNN durante una lunga intervista incentrata sul suo 2021 e sui propri piani per il futuro. "Sono stato deciso ma cordiale e gli ho anche detto che avrei sempre sostenuto il cast e che avrei sempre fatto il tifo per loro e per il successo del franchise, ma anche che non c'è alcuna possibilità che io faccia ritorno".

Detto questo Dwayne Johnson ha bacchettato Vin Diesel per aver reso la trattativa pubblica attraverso i social. "Il recente post pubblicato da Vin sui social è un perfetto esempio del suo approccio manipolatorio. Non mi piace che continui a tirar fuori la storia di Paul Walker, ne che pubblichi cose sui suoi figli. Lasciali fuori. Della mia posizione per i prossimi film ne avevamo parlato mesi fa ed eravamo arrivati ​​ad un'intesa chiara. Il mio obiettivo è sempre stato quello di concludere il mio fantastico viaggio in questo incredibile franchise con gratitudine e riconoscenza, senza rancori. È un peccato che questo dialogo sia stato reso pubblico, solo per confondere le acque. Ma indipendentemente da ciò, auguro davvero ai miei ex co-protagonisti e a tutti i membri della troupe buona fortuna e spero che il prossimo capitolo abbia un grande successo".

Nel frattempo, Fast and Furious 10 è stato rinviato: si sa ancora poco del prossimo episodio della saga, che sarà il penultimo, ma da oggi i fan possono contare sul fatto che Hobbs sicuramente non farà parte del team. Cosa ne pensate della accuse di The Rock a Vin Diesel? Ditecelo nei commenti.