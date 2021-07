Fast & Furious, The Rock non tornerà nella saga: 'Gli auguro il meglio, ma senza di me'

A tutti quelli che si sono chiesti se Dwayne "The Rock" Johnson farà mai ritorno nella saga principale di Fast & Furious, l'attore ha finalmente dato una risposta: non se ne parla.

The Rock ha finalmente risposto alla domanda che molti appassionati di cinema e dei film di Fast & Furious si chiedevano ormai da tempo: rivedremo l'attore nella saga principale? A quanto pare, no.

Durante un'intervista con THR per promuovere il film Disney Jungle Cruise, di cui è protagonista assieme ad Emily Blunt, è stato chiesto a Johnson cosa ne pensasse di alcuni commenti a opera di Vin Diesel sulla chiacchierata faida tra i due.

"Posso dimostrare un affetto particolarmente fermo e severo per il bene di una performance" aveva affermato infatti Diesel durante una recente intervista con Men's Health "Non sono un felliniano, ma farei di tutto per ottenere un'ottima performance in ciò che produco".

"Ho riso, e ho riso di gusto. Credo che chiunque abbia riso leggendo quel commento. E mi fermo qui" ha dichiarato Johnson, aggiungendo "Ho augurato loro il meglio, e auguro loro il meglio per Fast 10, 11 e tutti i film che faranno senza di me".

E persino la sua co-star, Emily Blunt, non è riuscita ad astenersi dal tirare una frecciatina a Diesel per i suoi commenti "Devi solo ringraziare che lui fosse lì! Grazie al cielo, meno male che c'era lui ad aiutarti"

"Felliniano" ha ripetuto Johnson.

Sembra dunque che Diesel e The Rock non torneranno molto presto a collaborare sul grande schermo...