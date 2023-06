Fast & Furious, svelato il titolo dello spin-off di Dwayne Johnson? Ci sarà Jason Momoa

In queste ore sono emerse nuove preziose informazioni sul prossimo episodio della Fast Saga, il film spin-off su Luke Hobbs con Dwayne Johnson che fungerà contemporaneamente da sequel di Fast & Furious 10 e prequel del capitolo finale Fast 11.

Secondo il noto scooper Daniel Richtman, il titolo provvisorio del prossimo spin-off della saga all'interno degli uffici di Universal Pictures è noto come "Untitled Luke Hobbs and Dante Reyes": ciò fa presupporre che il film non rappresenterà un'uscita stand-alone dedicata a Luke Hobbs, ma piuttosto un vero e proprio 'incontro-scontro' tra Hobbs di Dwayne Johnson e Dante di Jason Momoa. Che il titolo definitivo del film possa essere proprio Hobbs & Dante, richiamando quello del precedente spin-off del franchise Hobbs & Shaw, o ancora meglio Hobbs vs Dante, per dare seguito alla promessa di vendetta sul quale si è concluso Fast & Furious 10? Staremo a vedere.

Al momento non è dato sapere altro sul progetto, che ha segnato l'interruzione della nota rivalità tra Dwayne Johnson e Vin Diesel: dopo averlo accusato di essere 'manipolatore' e aver giurato che non sarebbe mai più tornato a far parte della Fast Saga, Dwayne Johnson ha fatto marcia indietro - chissà, forse costretto dalla debacle di Black Adam - e adesso tornerà ad interpretare i panni di Luke Hobbs in vista degli atti conclusivi della serie.

Non è chiaro se The Rock tornerà anche in Fast & Furious 11, la cui data d'uscita è prevista per il 4 aprile 2025.