Fast & Furious, una 'surreale' previsione di Paul Walker è diventata realtà

Intervistato da Entertainment Weekly dopo il recente arrivo del trailer ufficiale di Fast & Furious 9, Vin Diesel ha raccontato un aneddoto risalente alla promozione del primo capitolo della saga action, uscito al cinema nel 2001, e di come Paul Walker ne predisse il grande successo.

I due attori si trovavano in Messico per pubblicizzare la pellicola all'MTV Spring Break, e mentre stavano tornando a casa, Walker, che al tempo era già celebre per le sue apparizioni in Pleasantville, Kiss Me, Varsity Blues, pronunciò delle parole che Diesel ricorda con affetto ancora oggi.

"Non lo dimenticherò mai, eravamo seduti: eravamo seduti sul pavimento dell'aeroporto, le borse di fianco, le gambe distese e migliaia di persone che ci passavano accanto" ha raccontato Diesel. "Lui era già apparso in alcuni film, quindi aveva già un'idea di ciò che sarebbe accaduto. Mi disse: 'Vin, guarda tutto questo. Guarda tutte queste persone che ci stanno camminando accanto'. Gli chiesi perché e lui mi rispose: 'Perché quando uscirà questo film, il nostro anonimato non esisterà più.' Fu davvero surreale il fatto che lui sapesse già."

Vi ricordiamo che Fast & Furious 9 debutterà nelle sale italiane a luglio 2021. Intanto, Vin Diesel ha dichiarato che il nuovo film darà ancora più senso al primo Fast & Furious.