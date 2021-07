Fast & Furious, Sung Kang: 'A Nolan piace Tokyo Drift? Si vede che ama davvero il cinema!'

Tempo di raccogliere qualche soddisfazione per le star di Fast & Furious: spesso relegato al rango di cinema di serie B, il franchise con protagonista Vin Diesel vanta in realtà milioni di fan in tutto il mondo, tra cui anche qualcuno che di cinema supponiamo ne capisca più di qualcosina.

Nei giorni scorsi, ad esempio, Christopher Nolan ha confessato il suo amore per Tokyo Drift, il terzo capitolo della saga nel quale trovavamo anche quel Sung Kang pronto a far ritorno nel prossimo Fast & Furious 9: proprio l'attore ha dunque accolto con piacere le parole del regista di Tenet, ricordando anche quanto il franchise sia cresciuto nel corso degli anni.

"È molto gratificante ricevere pareri positivi dai tuoi colleghi. L'ironia sta nel fatto che i film di Fast & Furious erano nati come film di serie B, ma oggi abbiamo premi Oscar come Helen Mirren e Charlize Theron che recitano con noi. E Christopher Nolan, un regista di quel livello, le sue parole ti fanno capire che si tratta di un vero amante del cinema" sono state le parole dell'attore.

Vedremo se anche il nono capitolo del fortunatissimo franchise riceverà gli stessi consensi! Certo è che il successo commerciale è già assicurato: a pochi giorni dal suo esordio Fast & Furious 9 sta già volando al botteghino.