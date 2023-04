Fast & Furious ha stancato? I primi numeri di Fast X sono i più deboli della saga!

Secondo gli analisti prima o poi doveva succedere, per una saga così longeva, ma fa un certo effetto trovarsi di fronte i dati ufficiali: secondo le prime stime al box office, infatti, Fast & Furious 10 rischia di debuttare nei cinema con uno dei peggiori week-end d'apertura del franchise.

I dati di tracciamento pubblicati in queste ore mettono in guardia Fast & Furious X da un'apertura nel fine settimana di 65 milioni di dollari a livello domestico, una cifra piuttosto bassa per gli standard del franchise, in grado di incassare un totale di quasi 7 miliardi di dollari con i precedenti dieci episodi (contando anche lo spin-off Hobbs & Shaw). Per un rapido confronto, alquanto impietoso, negli Stati Uniti Furious 7 debuttò con 147,2 milioni: da allora, però, specialmente nel mercato casalingo la saga blockbuster di Universal sembra aver subito un contraccolpo dal punto di vista dell'appeal verso il pubblico, dato con Fast & Furious 9 fece registrare un'apertura di 70 milioni, equivalente ad un -52%.

Possibile che il grande pubblico stia iniziando a mettere da parte il franchise con Vin Diesel, lasciando oneri e onori esclusivamente alle tasche dei fan più appassionati? Certo come sempre molto dipenderà dai mercati internazionali (per quanto la Cina sia diventata una grossa incognita per Hollywood), ma in base ai recenti rapporti pare che Fast X abbia avuto un budget astronomico di 340 milioni, cifra che non include i costi di marketing e che chiaramente andrà a ridurre - e non di poco - i margini di profitto. Che la scelta di fare di Fast 11 l'ultimo capitolo della saga sia stata dettata anche da queste statistiche?

Staremo a vedere: nel frattempo, recuperate il nuovo trailer di Fast & Furious 10.