Fast & Furious Spinoff: rivelate le location del film con Dwayne Johnson e Jason Statam?

Sembra che lo, quello con Dwayne Johnson e Jason Statham, al quale spesso ci si riferisce col nome di Hobbs & Shaw, come i personaggi che i due a interpretano nel franchise, abbia fatto passi importanti verso l'inizio della produzione.

Un nuovo report suggerisce infatti che David Leitch (Deadpool 2) è stato scelto per dirigere la pellicola, che è stata scelta la data d'inizio delle riprese, e che tre destinazioni sono già state bloccate per i ciak.

Con Luke Hobbs - l'agente delle forze dell'ordine interpretato da Johnson - che è diventato subito uno dei personaggi preferiti dai fan quando è apparso per la prima volta in Fast 5, non è stata una sorpresa scoprire che il suo ruolo, nel tempo, si è ampliato in tutte le successive installazioni del franchise action. Cosa che è stata particolarmente evidente nell'ultima pellicola, Fast and Furious 8.

Secondo l'ultimo rapporto di Omega Underground, la data di inizio della produzione è stata ora specificatamente anticipata al 4 settembre. Non solo, ma anche tre location sono state bloccate per le riprese programmate e, secondo quanto riportato, le videocamere inizieranno a girare ad Atlanta, in Georgia, con altre sequenze che si terranno in località sconosciute delle Hawaii e del Regno Unito. Questo è ancora da confermare certo, ma è assolutamente fattibile, dal momento che Johnson prevede di chiudere le riprese del suo film Disney, Jungle Cruise, il 31 agosto. Sebbene abbia un programma di lavoro folle, pare riesca a fare tutto!

Le continue notizie sul coinvolgimento di Leitch in questo nuovo spinoff hanno portato alla speculazione che la Cipher di Charlize Theron potrebbe essere la villain nel film, anche perché hanno lavorato insieme in Atomica Bionda. Comunque, le specifiche della trama e ulteriori dettagli sul cast devono ancora essere confermati. La chimica tra Johnson e Statham - entrambi veterani dei franchise d'azione - dovrebbe rendere piacevole la visione dl film e speriamo di vedere arrivare questi due sugli schermi nel 2019, come previsto.