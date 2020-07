Fast & Furious, Sonequa Martin-Green parla delle sua esperienza nel videogioco Crossroads

Sonequa Martin-Green di The Walking Dead e Star Trek: Discovery si è ufficialmente unita alla grande famiglia di Fast & Furious. Non mediante il prossimo film, nono capitolo della saga, ma del videogioco Fast & Furious Crossroads di Namco Bandai, dove interprete il personaggio protagonista di Vienna Cole.

Nella speranza che il videogioco in uscita il prossimo 7 agosto possa colmare il vuoto lasciato da Fast & Furious 9, l'attrice ha avuto modo di parlare della sua esperienza come new entry nella grande famiglia della saga con Variety. E sul suo personaggio a rivelato:



"Oh, adoro Vienna Cole. È una donna dura, autosufficiente, molto motivata, ambiziosa. Ma ha anche un bilanciamento emotivo importante che ho amato molto approfondire, perché amo questi personaggi femminili che mostrano anche la loro vulnerabilità, e adoro affrontare ruoli che navigano tra senso di colpa e dramma. Ha abbandonato le corse da anni per diversi motivi insieme a Cam - altro nuovo personaggio del videogioco -, ma quando arriva il momento torna ad appoggiarsi alla banda che noi tutti conosciamo e amiamo per ottenere giustizia e risolvere un mistero. Non voglio svelare troppo, ma è davvero emozionante ed eccitante per me far parte della famiglia di Fast & Furious".



Vi ricordiamo che Fast & Furious 9 uscirà nelle sale italiane il 1° aprile 2021.