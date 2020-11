Fast & Furious - Solo Parti Originali, la strana gara con X-Men e l'arrivo di Gal Gadot

Stasera su Mediaset 20 a partire dalle 21:05 torna in tv Fast & Furious - Solo Parti Originali, quarto capitolo del franchise con protagonisti Vin Diesel e Paul Walker e secondo episodio diretto da Justin Lin, che aveva già esordito nella saga col precedente Tokyo Drift.

Una delle curiosità del film, uscito nel 2009, riguarda la tradizionale gara con il franchise degli X-Men: i due franchise, infatti, per coincidenza si sono sempre rincorsi al cinema nello stesso anno.

Tutto iniziò con X-Men 2 e 2 Fast 2 Furious, usciti entrambi nel 2003, poi toccò a X-Men: The Last Stand e The Fast and the Furious: Tokyo Drift, capitoli 'terzi' delle rispettive saghe rilasciati insieme nel 2006. La gara continuò con X-Men Origins: Wolverine e il film di stasera Fast and Furious - Solo Parti Originali, entrambi pubblicati nel 2009, e poi con X-Men: First Class e Fast Five, usciti nel 2011.

L'ultimo atto di questa 'sfida' ebbe luogo nel 2013, quando al cinema arrivano sia Wolverine - L'immortale sia Fast and Furious 6, ma terminò nel 2014 a causa della morte di Paul Walker: Furious 7 infatti sarebbe dovuto uscire quell'anno, come al solito in concomitanza di X-Men: Days of Future Past, tuttavia venne posticipato al 2015 per consentire alla produzione, rimasta orfana della sua star protagonista, di terminare le riprese.

Solo Parti Originali viene ricordato anche per un altro motivo: il film rappresenta infatti l'esordio di Gal Gadot, non solo nella saga ma proprio nel mondo del cinema. Fino ad allora la modella aveva recitato solo in un ruolo minore per la miniserie israeliana Bubot, e avrebbe dovuto esordire in 007 Quantum of Solace nel ruolo della bond girl Camille Montes. Quella parte tuttavia andò a Olga Kurylenko, ma il direttore del casting rimase così colpito da lei da organizzarle un provino per il ruolo di Gisele Yashar.

