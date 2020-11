Fast & Furious, sette anni dalla morte di Paul Walker: i fan ricordano commossi la star

Accadeva precisamente sette anni fa a Santa Clarita, e i fan di Walker ma anche di Fast & Furious si sono riversati proprio nelle scorse ore sui social per rendere omaggio e ricordare commossi l'interprete di Brian O'Connor , ruolo ricoperto fino al settimo capitolo del franchise. Walker non recitato nella parte di Brian soltanto nel terzo film della saga, Tokyo Drift , lo stesso dove è mancato anche Vin Diesel. La coppia si poi riunita per un sequel con Fast & Furious 4 , film da cui poi la serie ha cambiato forma, divenendo un action thriller adrenalinico ed esagerato a tutti gli effetti. Vi ricordiamo anche che l'attesissimo Fast & Furious 9 diretto da Justin Lin uscirà nelle sale statunitensi il 28 maggio 2021, ulteriormente posticipato per motivi pandemici dallo slot di aprile dello stesso anno. Per l'Italia la data rimane invece ancora incerta. Lo scopriremo soltanto con il passare dei mesi e l'evoluzione o involuzione della Pandemia. Non resta davvero che aspettare qualche notizia incoraggiante . Vi lasciamo all' analisi del trailer di Fast & Furious 9 .

Rest In Peace Paul walker can’t believe it’s been 7 years already😭 #PaulWalker pic.twitter.com/xPTDattMEe — Brie (@bankonbalorr) November 30, 2020

I seriously can't believe its been 7 years ago tomorrow that we lost Paul Walker seems like it was yesterday😭🥺 pic.twitter.com/2gM1gV6mYk — Tiffanyy⚓🏁 (@Tiffstarr09) November 30, 2020

