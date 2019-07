Fast & Furious: lo sceneggiatore Chris Morgan promette 'giustizia per Han'

Mentre manca poco al debutto in sala di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, primo spin-off della saga dedicato ai personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham, molti fan non hanno ancora perdonato Deckard Shaw per quello che ha fatto ad Han nel finale di Fast & Furious 6.

Durante l'ottavo capitolo, infatti, il villan principale di Fast 6 ha agitato fianco a fianco alla crew di Dominic Toretto nonostante avesse ucciso a sangue freddo uno dei membri del team, Han. Da allora i fan hanno invaso la rete con l'hashtag "Justice for Han" per convincere gli autori a dare una lezione al personaggio di Statham.

Intervistato da Entertainment Weekly in occasione dell'imminente release di Hobbs & Shaw, lo sceneggiatore di lungo corso della saga Chris Morgan ha promesso ai fan che le loro richieste verranno soddisfatte:

"Io amo 'Justice for Han'" ha detto Morgan. "Sun King è un grande amico, e Han è un personaggio che adoro. L'arco narrativo di Deckard Shaw sarà uno dei più interessanti riguardo agli archi dei personaggi di tutto il franchise. Dobbiamo giustizia ad Han. E' qualcosa di cui abbiamo discusso per molto tempo e voglio fare quello che è giusto. Credo che gli spettatori saranno soddisfatti e dovrebbero sapere che arriverà. C'è un dialogo in Hobbs & Shaw prima dello scontro in Samoa dove Shaw dice a sua sorella 'Ho fatto cose per cui dovrò fare ammenda'. Quella frase è stata scritta specificamente per far sapere a tutti che sta parlando di Han - è nella sua testa. Lo tortura, e alla fine lo prenderà".

Dalle parole di Morgan possiamo intuire che Shaw probabilmente pagherà i suoi debiti con Dom in Fast & Furious 9, la cui data di uscita è prevista per il 10 aprile 2020. Nel frattempo vi rimandiamo invece all'ultimo e adrenalinicio trailer ufficiale di Hobbs & Shaw.