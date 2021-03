Fast & Furious, tutto quello che la saga ha rivelato sul passato di Dom Toretto

Pensi a Fast & Furious e il primo volto a venirti in mente è inevitabilmente quello di Dominic Toretto: il personaggio interpretato da Vin Diesel è senza ombra di dubbio uno dei più importanti della saga, se non il più importante in assoluto. Ma cosa sappiamo su di lui?

Nel corso degli 8 film in cui Toretto figura tra i protagonisti la narrazione indugia spesso sul passato del nostro: una delle ultime novità riguarda l'esistenza di un fratello mai nominato, Jakob, con cui Dominic si riunirà durante il tanto atteso Fast & Furious 9.

Della famiglia Toretto avevamo però già conosciuto altri componenti: la prima è ovviamente Mia, personaggio chiave nell'evoluzione del buon Dom, mentre merita sicuramente una certa attenzione il padre del protagonista del franchise, il cui nome non ci è però mai stato svelato.

Toretto Senior è praticamente la causa dell'amore di Dominic per i motori, come dimostra il fatto che proprio quest'ultimo abbia aiutato il padre a mettere insieme i pezzi di una splendida Dodge Charger del 1970. Proprio le auto, però, furono la fonte della tragedia che segnò per sempre la vita della famiglia Toretto: durante una corsa, infatti, il padre di Dom finì fuori strada per schiantarsi in un muro, morendo sul colpo.

Un passato doloroso quello di Dominic, che è però al tempo stesso la ragione dell'incredibile senso della famiglia e della lealtà che pervade il nostro eroe sin dalla sua prima apparizione. A proposito del celebre franchise, intanto, su Amazon è disponibile il Blu-Ray 4K di Fast & Furious per il 20esimo anniversario del primo film.