Fast & Furious, la saga avrà un film vietato ai minori? Sung Kang: 'E' quello che manca'

Nel corso di una recente intervista l'attore Sung Kang, interprete di Han nella saga di Fast & Furious, ha parlato della possibilità che in futuro il franchise si spinga nei territori del vietato ai minori con un film originale.

Come sappiamo la saga principale terminerà con Fast & Furious 10 e 11, ma la Universal sembrerebbe già a lavoro per ampliare il franchise con nuovi spin-off originali. Tipicamente la serie è sempre rientrata negli standard del blockbuster PG-13, ormai un punto fermo al botteghino, ma secondo Sung Kang Fast & Furious potrebbe osare con uno spin-off vietato ai minori. Parlando con ScreenRant, l'attore ha dichiarato:

"Mi piacerebbe vedere i film di Fast & Furious, almeno uno, classificato R. Sarebbe qualcosa di super dark, un esperimento per provare a capire che tipo di strada potrebbe percorrere, dove potrebbe andare. Non so quale personaggio ci vedrei meglio come protagonista, qualcuno che si presti bene a delle atmosfere dark, davvero dark. E forse sarebbe bello da vedere." Cosa ne pensate di quest'idea? Secondo voi potrebbe funzionare? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che entrambi i film finali della saga di Fast & Furious saranno diretti da Justin Lin, e concluderanno la storia di Dom Toretto e del resto della Fast Family. Recentemente Sung Kang ha parlato anche del ritorno di Gal Gadot, nella speranza di poter rivedere Gisele prima della fine della saga principale.