Fast & Furious, tutta la saga arriva su Sky: la nuova iniziativa anche in streaming

I motori si accendono su Sky, con tutta la saga di Fast & Furious che si prepara a rombare su un canale tematico interamente dedicato al franchise di Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson.

Per la prima volta su Sky Cinema arriva l’intera saga di Fast & Furious e per l’occasione, da sabato 4 a domenica 19 luglio il canale 303 diventa Sky Cinema Fast & Furious, che sarà interamente dedicato al franchise con le spettacolari e ruggenti corse automobilistiche del franchise da oltre 5 miliardi di dollari d’incassi a livello mondiale.

Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e NOW TV nell'apposita collezione Fast & Furious, che includerà ogni capitolo uscito dal 2001 a partire dall'originale Fast & Furious con protagonisti Brian O'Conner (Paul Walker), un agente sotto copertura infiltrato in una banda che opera nel settore delle gare clandestine, il cui capo è Dominic Toretto (Vin Diesel), un campione di gare di auto con un passato criminale.

Nella collection saranno presenti anche: 2 Fast 2 Furious, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious - Solo parti originali, Fast & Furious 5, Fast & Furious 6, Fast & Furious 7, Fast & Furious 8 e anche lo spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw con protagonisti su Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby e Idris Elba. Inoltre, Fast & Furious 7, Fast & Furious 8 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw saranno disponibili on demand anche in 4K HDR.

