Fast & Furious, Ryan Reynolds farà parte anche del prossimo spin-off? Scopriamolo insieme

Ryan Reynolds è stato una delle più belle sorprese di Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast and Furious con protagonisti Dwayne The Rock Johnson e Jason Statham e qualcuno pensa che potremmo rivederlo in un ruolo ben più corposo.

In Hobbs & Shaw, Reynolds ha interpretato il ruolo di Victor Locke, un agente della CIA che una volta ha lavorato al fianco del personaggio interpretato dall'ex wrestler. Locke adorava a tal punto Hobbs da aver deciso di avere i suoi stessi tatuaggi. Ora che la saga principale di Fast and Furious sta per avviarsi verso la sua definitiva conclusione, sembra sempre più probabile che il sequel di Hobbs e Shaw voglia tentare di prendere di conquistare il cuore degli spettatori, tentando di favorire la presenza di attori amatissimi dal pubblico proprio come Ryan Reynolds.

Si tratta infatti di un interprete noto per la sua incredibile simpatia e, qualsiasi film a cui ha preso parte è diventato un vero e proprio successo al botteghino. Inoltre del personaggio di Locke si sa ben poco, sappiamo che è è agente della CIA e che è appassionatissimo di Game of Thrones. Sarebbe dunque interessante scoprire qualcosa in più sul suo conto in Hobbs e Shaw 2.

