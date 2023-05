Fast & Furious, il regista: 'Questi personaggi sono santi moderni, con Fast 11 piangerete'

Mentre Universal tiene d'occhio gli incassi di Fast & Furious 10, il nuovo regista della saga Louis Leterrier ha rilasciato una lunga intervista ad Entertainment Weekly per anticipare qualche nuovo dettaglio sui prossimi ultimi capitoli.

Abbiamo già parlato di tutti i dettagli del finale di Fast & Furious 10, di chi vive di chi muore e di chi torna a sorpresa tra la fine del film e la scena post-credit, e a questo proposito il regista ha dichiarato a EW: "Non tutti torneranno nel prossimo episodio. Del resto, arriva un certo punto in cui non sarà più possibile continuare ad alimentare questo modello produttivo! E quel punto è arrivato. Ma la seconda parte di questa storia vi farà piangere. La seconda parte sarà molto triste".

Il regista ha continuato: "Nella mia mente, vedo questi personaggi come dei santi moderni. Alla fine di Fast X, Dante dice: 'Ci sono due modi in cui una persona diventa santa: o compie un miracolo o si sacrifica per il bene superiore.' Quindi sì, piangerete molto nel prossimo episodio. Ci sono delle lacrime nel vostro futuro, lasciate che ve lo dica." Per quanto riguarda le morti di Fast & Furious 10, che almeno all'apparenza sembra aver ucciso metà della Fast Family, Leterrier ha detto: "Adoro i colpi di scena. E se piacciono anche a voi, adorerete il prossimo: colpi di scena su colpi di scena".

Fast & Furious 11 arriverà nel 2025. Nei giorni scorsi Vin Diesel ha anticipato anche un possibile Fast & Furious 12, per trasformare il dittico finale della saga in una trilogia, ma questo dodicesimo capitolo non è ancora stato annunciato ufficialmente.