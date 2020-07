Fast & Furious e Paul Walker, ecco la vera età di Brian in ogni episodio della saga

Dopo aver visto nel dettaglio l'età di Dominic Toretto nella saga di Fast & Furious, è arrivato il momento di fare la stessa cosa con Brian O'Conner, il primo protagonista del franchise interpretato dal compianto Paul Walker.

Ignorando le diverse date di nascita false accostate ai suoi ruoli sotto copertura, Brian è nato il 14 luglio 1978: sulla base di questa data e di ulteriori dettagli, possiamo dedurre che avesse circa 25 anni all'inizio della serie, con gli eventi del primo capitolo Fast & Furious fissati al 2004, anche se uscì nel 2001, quando Paul Walker aveva 28 anni.

Il primo sequel, 2 Fast 2 Furious, ha debuttato due anni dopo ma è stato ambientato meno di dodici mesi dopo il film originale, cosa che renderebbe Brian un ragazzo di circa 26 o 27. Dalla tomba di Letty, inoltre, sappiamo che questa è 'deceduta' il 30 maggio 2009, e Dom e Brian si sono riuniti per vendicarla poco dopo l'evento. In questo caso, Brian aveva circa 30 anni o stava per compierne 31 anni in nel nuovo film Fast & Furious, uscito nel 2009, il che fa del quarto film della saga (uscito dopo Tokyo Drift) ad essere il primo capitolo del franchise ambientato nell'anno in cui è stato rilasciato.

La stessa cosa la ritroviamo in Fast Five, ancora ambientato nell'anno in cui fu pubblicato, il 2011, con Brian che in questo capitolo dovrebbe avere circa 32 anni, e di conseguenza nel 2013 in Fast & Furious 6 le candeline erano arrivate a 34. Nella sua ultima apparizione, Furious 7, il personaggio doveva avere all'incirca 35 o 36 anni, col suo interprete Paul Walker scomparso tragicamente a 40 anni prima della conclusione delle riprese. La sua ultima apparizione arrivò nel 2015, e la magia del cinema ha fatto si che Brian, nel franchise di Fast & Furious, abbia potuto ritirarsi a vita privata vivo e vegeto.

