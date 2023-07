Fast & Furious - Solo Parti Originali, dove vedere il corto prequel diretto da Vin Diesel?

L'ordine in cui vedere i film di Fast & Furious è chiaro a tutti: basta seguire quello di uscita! Non tutti, però, sono a conoscenza della presenza di un capitolo "fantasma", se così si può chiamare, da collocare tra il terzo e il quarto capitolo della saga (che, ricordiamo, è però un prequel di Tokyo Drift): di cosa stiamo parlando?

Facciamo un passo indietro: all'epoca di Fast & Furious - Solo Parti Originali, la produzione non era così convinta dell'idea di Vin Diesel di girare uno dietro l'altro quarto e quinto capitolo della serie: per andare incontro all'attore di Dom Toretto, al nostro fu però concessa l'opportunità di girare un corto da ambientare prima del film per cui alcuni membri del cast impararono a guidare, nell'attesa di scoprire come sarebbero andate le cose al box-office.

Il corto in questione, diretto appunto da Vin Diesel, si chiama Los Bandoleros (arrivato da noi come I Fuorilegge) ed è disponibile soltanto in versione home-video in DVD: ambientato qualche tempo prima degli eventi di Fast & Furious - Solo Parti Originali, il corto serve soprattutto a introdurre i personaggi di Leo e Santos e a presentarci l'amicizia di Dom con Han. E voi, avete avuto modo di vederlo o non sapevate della sua esistenza? Fatecelo sapere nei commenti!