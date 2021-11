Fast & Furious, quell'omaggio errato a Henry Ford nel primo film della saga

Rischieremmo di dire una banalità nel ricordare quanto il mondo dei motori occupi un ruolo fondamentale nel franchise di Fast & Furious: la saga di film con Vin Diesel è nata proprio come atto d'amore verso quell'universo, di cui era quindi doveroso omaggiare uno dei principali esponenti e padri fondatori.

Stiamo parlando di Henry Ford, l'imprenditore statunitense che nel 1903 fondò l'omonima casa automobilistica rivoluzionando l'industria (in positivo sotto certi aspetti, in negativo da altri punti di vista) con l'introduzione della catena di montaggio e dando vita nel 1908 alla leggendaria Ford T (Lizzie, per gli amici).

Ma torniamo a noi: in una scena di Fast & Furious sentiamo Dom dire a Brian: "Puoi scegliere la birra che vuoi, purché sia una Corona", evidente citazione a una frase da sempre attribuita proprio al già citato Henry Ford ("Puoi scegliere il colore che vuoi, purché sia nero"). Il problema sta nel fatto che... Quella frase non uscì mai dalla bocca dell'imprenditore!

La sentence di cui sopra fa parte di una lunga tradizione di frasi erroneamente attribuite a questo o quel personaggio: basti pensare, d'altronde, al fatto che la Ford T (a cui la frase avrebbe dovuto riferirsi) fosse disponibile in vari colori. Disattenzione o scelta consapevole? Chi può dirlo! Qui, intanto, trovate tutto ciò che sappiamo su Fast & Furious 10.