Fast & Furious, Michelle Rodriguez spiega: 'Ecco perché è difficile lavorare con me'

Nel proprio ambiente lavorativo ci si mette un attimo a guadagnarsi la nomea della persona con cui è difficile avere a che fare: lo sa bene Michelle Rodriguez, il cui atteggiamento a quanto pare è stato decisamente poco apprezzato da gran parte dei suoi colleghi di Fast & Furious.

Girano da tempo voci che bollerebbero Rodriguez come intrattabile e, stando alle sue dichiarazioni, è lei stessa ad esserne consapevole: l'attrice ha però una sua spiegazione al fatto che molti colleghi trovino difficile rapportarsi con lei.

"Mi hanno punzecchiata spesso con questo titolo di 'persona con cui è difficile lavorare', perché molte volte ho dovuto scavalcare delle persone perché le cose venissero fatte come andavano fatte. Il mio personaggio rappresenta tante donne latine che hanno dovuto avere a che fare con il machismo. Il mio è uno dei pochi momento del franchise in cui una donna non è attorno a un palo da stripper, non è una serva o non corre in giro a pregare il suo fidanzato di prendersi cura di lei. Ed è un'immagine molto importante quando viene diffusa su larga scala come accade per i film di Fast & Furious" ha spiegato Rodriguez.

È stato confermato, intanto, che Fast & Furious 9 porterà Vin Diesel nello spazio! Nel frattempo è già stato reso disponibile il mixtape di Fast & Furious 9.