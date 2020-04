Fast & Furious, Michelle Rodriguez aveva odiato la storia del primo film e voleva mollare

Michelle Rodriguez ha interpretato il personaggio di Letty Ortiz per quasi due decenni ormai, ma non tutti sanno che all'epoca del primo film quasi lasciò Fast and the Furious a causa della sceneggiatura originale.

L'amore tra Dominic Toretto e Letty ha quasi avuto un inizio molto diverso da quello che i fan conoscono, uno per il quale la Rodriguez entrò in contrasto con la produzione. Quando l'attrice è entrata a far parte di Fast and the Furious, infatti, all'epoca si trattava del suo primo film a Hollywood e solo il terzo credito in totale nella sua carriera.

Di conseguenza, da semi-sconosciuta qual era, accettò di essere nel film nonostante i suoi dubbi, ma come ha spiegato a The Daily Beast nel 2015, la sceneggiatura originale metteva Letty in un triangolo amoroso con Dom e Brian e la Rodriguez era convinta che quello non fosse un comportamento che Letty avrebbe seguito. Fortunatamente, le sue critiche sull'arco narrativo del personaggio furono ascoltate e modificate per accontentarla.

L'attrice è sempre stata una donna senza peli sulla lingua: qualche mese fa ha inasprito la rivalità con Hobbs & Shaw per via della diatriba di Justice For Han. Voi che ne pensate? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo poster di Fast & Furious 9, la cui uscita è stata rimandata al 2021.