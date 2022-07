Fast & Furious, Michelle Rodriguez sul futuro della saga

Mentre Vin Diesel festeggia i suoi 55 anni sul set di Fast X, un'altra star della saga, Michelle Rodriguez, viene interrogata sul possibile futuro del franchise. Scopriamo cosa ha avuto da dire in merito l'attrice.

Ormai la saga cinematografica sulle automobili (e la famiglia, ovviamente) più celebre di sempre, Fast & Furious, sta per giungere a termine, mancando all'appello solamente gli ultimi due capitoli (con le riprese di Fast X attualmente in corso), ma c'è un futuro per il franchise?



È ciò che è stato chiesto a una delle sue star di punta, l'interprete di Letty Michelle Rodriguez, in una recente intervista.



Volete sapere la risposta dell'attrice?



"Ad un certo punto arriverà il momento in cui dovremo fare un passaggio di testimone a una nuova generazione" ha dichiarato "Ma non preoccupatevi, stiamo tutti sfornando figli! Vedrete che accadrà".



E chissà se può essere presa solo come una semplice battuta, o c'è del vero nelle parole di Rodriguez... Di certo Hollywood sarebbe capace di questo e altro, non trovate?



E voi, cosa ne pensate? Il franchise di Fast & Furious ha già dato tutto quello che poteva dare, o ha ancora qualcosa da offrire? Fateci sapere la vostra nei commenti.



Intanto vi ricordiamo che Fast X arriverà a maggio 2023 al cinema.