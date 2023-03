Fast & Furious, Michelle Rodriguez anticipa un finale di saga 'WTF'

Per oltre un decennio i fan della saga di Fast & Furious hanno sperato che gli eventi si svolgessero nello spazio, e, dopo che la loro richiesta è stata accolta, hanno immaginato uno sviluppo basato sulla distorsione spazio-temporale; eppure, Michelle Rodriguez (Letty) ritiene che il finale del franchise risulterà a dir poco sconcertante.

"L'unica cosa che posso dire senza incorrere nello spoiler" ha dichiarato l'attrice, "è che dopo questi 23 anni di realizzazione dei film finalmente ci sarà un finale. Penso che la maggior parte dei fan rimarrà con la bocca aperta e dirà: 'Sta finendo in questo modo? Che cosa? Questa sarebbe la fine del film?'". Non vediamo l'ora di assistere a un evento del genere; intanto, sappiamo già che il cliffhanger finale di Fast X darà il via a Fast & Furious 11. E se i due eventi fossero collegati?

Di certo, Rodriguez ha partecipato a un gran numero di storie dai colpi di scena "WTF": basti pensare a Lost, la "cerebrale" serie TV di J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber in cui ha recitato nei panni di Ana Lucia Cortez, introdotta nella seconda stagione. Quanto alla celebre saga sulle corse d'auto, ha debuttato nel capitolo 1 e negli ultimi quattro, a cui si aggiunge il sequel Solo parti originali del 2009.

Non sappiamo se il finale del franchise contemplerà viaggi nel tempo, nuove incursioni nell'universo o colpi di scena del tutto imprevedibili, ma di certo riuscirà a sorprendere i fan di lunga data e non. Per approfondire l'argomento, ecco un'analisi della saga di Fast & Furious: 20 anni di eccessi, miti e cultura pop.