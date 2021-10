Fast & Furious, Ludacris commenta la faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson

Tra i due litiganti s'inserisce il terzo incomodo. La star di Fast & Furious, Ludacris, è intervenuto nella faida creatasi da tempo che contrappone Vin Diesel e Dwayne Johnson, iniziata da un post accusatorio su Instagram di The Rock nei confronti di alcuni colleghi del capitolo 5 del franchise, definiti privi di professionalità.

Johnson li ha definiti addirittura dei 'cagnolini', senza mai specificare a chi si rivolgesse. Tuttavia in seguito è trapelato che l'obiettivo delle critiche era nientemeno che il re del franchise, Vin Diesel.

L'addio di The Rock alla saga è stata spesso associata alla faida con Diesel ma nel corso del tempo sembra che tra i due le questioni siano state risolte, come ha dichiarato in passato lo stesso Vin Diesel.



Ciò non toglie che altre star del franchise non possano intervenire e raccontare la loro opinione. Proprio come Ludacris. Intervistato da US Weekly, ha definito la situazione 'delicata', senza approfondire troppo l'argomento:"Tutto quello che posso dire è che, da quello che ho capito, sono due uomini adulti. Credo che The Rock abbia parlato di questo e non voglio parlare per nessuno dei due. Quindi qualunque cosa sia alle loro parole e la manterrei così, perché è una situazione delicata".

Le presunte ostilità sono cresciute nel tempo, tanto che la coppia non è più apparsa in nessuna scena insieme dal 2017. Recentemente Johnson aveva comunque espresso rammarico per aver pubblicato quel post, facendo mea culpa. Tuttavia The Rock ha confessato che lui e Vin Diesel sono filosoficamente diversi.



