Fast & Furious, Louis Leterrier promette un gran finale 'soddisfacente e inaspettato'

A poche ore dalla pubblicazione del trailer finale di Fast & Furious X, a sua volta arrivato online nella settimana dell'attesa uscita del film nelle sale, il regista Louis Letterier ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dagli ultimi episodi del franchise con Vin Diesel.

Leterrier, che ha diretto Fast X ed è stato già scelto per dirigere anche Fast & Furious 11, durante una recente intervista con Collider, ha dichiarato: "Nel momento in cui ho letto la sceneggiatura e ho visto come sarebbe finito questo film, abbiamo iniziato a parlare del gran finale. All'epoca non sapevo che avrei diretto anche il prossimo, ma è stato molto importante per me iniziare a piantare i semi giusti già da questo capitolo 10, era imperativo sapere dove stava andando la storia. Con questo film dovevamo dare inizio alla fine."

Nei giorni scorsi Vin Diesel ha parlato anche di un Fast 12, e al momento non è chiaro quanti capitoli separano i fan dalla conclusione della saga Universal, ma indipendentemente dal numero di film necessari per arrivare al gran finale, Letterier anticipa che quel gran finale è già stato deciso: "Quello che posso dire al momento è che sappiamo esattamente come finirà il franchise. Sappiamo dove stiamo andando. Le strade che prenderemo saranno diverse, ma sappiamo qual è la meta e, da fan, posso dire che sarà molto soddisfacente e sorprendente. E' sempre una situazione complicata in questi casi, perché vuoi offrire la cosa giusta, vuoi sorprendere le persone dando loro qualcosa di bello e inaspettato, ma anche qualcosa che possa soddisfarli e non qualcosa di troppo scontato, qualcosa che tutti si aspettano."

Fast & Furious 10 uscirà al cinema dal 18 maggio.