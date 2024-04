Fast & Furious, John Cena sulla faida The Rock Vin Diesel: 'Come due galli in un pollaio'

La saga di Fast & Furious tornerà con l'11esimo capitolo, che sarà anche l'ultimo per il protagonista Dominic Toretto, ma in attesa di novità sul film un argomento che non passa mai di moda tra i fan della saga è la celebre faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson.

L'ascia di guerra tra le due superstar del franchise è stata seppellita (almeno pubblicamente) l'anno scorso, quando a sorpresa Dwayne Johnson è tornato nei panni di Luke Hobbs nella scena post-credit di Fast X, dopo la quale Universal Pictures e Vin Diesel hanno addirittura annunciato un film spin-off che vedrà Hobbs fronteggiare il nuovo villain Dante (Jason Momoa) e fare da ponte tra Fast X e Fast 11.

Ora la star John Cena, apparsa sul podcast "Armchair Expert", in una nuova intervista ha parlato della faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson, quando il conduttore Dax Shepard gli ha chiesto informazioni sulle voci di corridoio riguardanti una rissa avvenuta tra i due attori sul set della saga. “Ci sono certamente delle voci a riguardo. Non posso negarlo”, ha detto Cena. “Il fatto è che si tratta di due maschi estremamente: può essercene solo uno, come i galli nel pollaio." L'attore ha aggiunto: "Io rispetto tutti: sono stato invitato a casa di qualcuno, nella famiglia di qualcuno, quindi rispetto i proprietari. Questa saga aveva fatto già nove capitoli prima del mio arrivo, ci sono eroi e attori che i fan amano da anni: sono grato per lo spazio che mi hanno dato."

Restate sintonizzati per tutte le prossime novità sulla saga di Fast & Furious.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.