Fast & Furious, per Jason Statham gli stuntman sono 'degli eroi poco celebrati'

Un paio di giorni fa, un grave incidente sul set di Fast & Furious 9 ha turbato la quiete delle riprese, costando un trauma cranico e un coma indotto alla controfigura di Vin Diesel, Joe Watts, stuntman professionista attualmente sotto osservazione notte e giorno a cui sia gli attori del film che la famiglia sono vicini.

Impossibile, dunque, non tirare fuori il discorso durante il press tour di Fast & Furious: Hobbs & Shaw, primo spin-off del franchise di imminente uscita che vede protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham nei rispettivi panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw. Proprio a Statham, esperto di arti marziali e conoscitore del duro lavoro dello stuntman, è stato domandato di esprimere una sua opinione in merito all'accaduto. Questa la sua risposta:



"È terribile. È una scienza imprevedibile... Fai tutto il possibile per eliminare questo genere di rischi. È un vero peccato e un grande dolore che si verifichino incidenti simili. È terribile per le famiglie... quando qualcuno di questi stuntman si fa seriamente male. Sul set, gli stuntman sono stati e sono tutt'ora alcune delle migliori e più divertenti relazioni umane e lavorative mai avute. Penso che siano degli eroi poco celebrati: si mettono in pericolo per far apparire meglio le altre persone e non hanno un gran riconoscimento in cambio".



Anche Statham è solito girare alcune acrobazie di propria iniziativa, ma non in franchise di queste dimensioni: "Siamo piuttosto intelligenti nel non metterci in pericolo. È direttamente lo studio che non vuole che tu faccia nulla in questo tipo di produzioni. È semplicemente un rischio che non vogliono che ti prenda. Per titoli più piccoli invece... Quando ho girato Transporter, la produzione non poteva permettersi una controfigura per le acrobazie, quindi ho fatto quasi tutto io, almeno quello che sapevo e potevo fare".



Fast & Furious: Hobbs & Shaw è atteso nelle sale italiane il prossimo 8 agosto.