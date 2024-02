Fast & Furious, iniziati i lavori su una nuova sceneggiatura: ma di che film si tratta?

Jason Momoa non ha ancora letto la sceneggiatura di Fast & Furious 11, ma stando alle ultime voci di corridoio per il franchise Universal Pictures sarebbero già iniziati i lavori su un nuovo misterioso progetto.

Stando a quanto riferito dal famoso insider Jeff Sneider, infatti, una nuova sceneggiatura di Fast & Furious è in lavorazione da parte di Zach Dean, lo sceneggiatore del film con Chris Pratt The Tomorrow War, ma non è chiaro attualmente di quale progetto della Fast Saga si tratti nello specifico: come noto Fast X si è concluso con un grande cliffhanger, ma poco dopo l'uscita del film i fan del franchise hanno appreso che la serie sarebbe proseguita con uno spin-off incentrato su Luke Hobbs di Dwayne "The Rock" Johnson, introdotto nella scena post-credit del decimo episodio, prima di riprendere la narrazione principale con Fast and Furious 11 (o Fast X: Parte 2).

Le cose sono diventate ancora più confuse quando le indiscrezioni hanno riferito che Jason Momoa non sarebbe tornato in Fast 11, presumibilmente perché 'fatto fuori' da Luke Hobbs nello spin-off di cui sopra, con un nuovo villain per il capitolo finale. Ora, secondo Sneider le bozze della sceneggiatura di Fast 11 di Oren Uziel e Christina Hodson sono ancora in fase di elaborazione, tuttavia per lo scooper Fast 11 NON è la priorità per Universal in questo momento, dato che la saga è concentrata sullo spin-off con The Rock in lavorazione con lo scrittore di Fast & Furious 4 Chris Morgan.

Se ancora non vi siete persi in tutta questa confusione, Sneider sostiene anche che Zach Dean starebbe lavorando a qualcosa di importante per la Fast Saga: potrebbe trattarsi di una nuova versione della sceneggiatura di Fast 11, ma lo scooper propende per un nuovo progetto segreto, probabilmente quello che darà inizio alla nuova saga di Fast & Furious dopo l'addio di Dominic Toretto e gli altri protagonisti, che usciranno di scena con Fast 11.

Naturalmente vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, restate sui canali di Everyeye.