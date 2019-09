Fast & Furious: Hobbs & Shaw, rivelati dettagli e data di uscita del Blu-Ray

Dopo aver raggiunto di recente il traguardo dei 700 milioni al box office globale, Universal Pictures ha annunciato ufficialmente (via Collider) l'arrivo dell'edizione home video di Fast & Furious: Hobbs & Shaw, lo spin-off dell'adrenalina saga action incentrato sui personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il film sarà disponibile negli store digitali dal prossimo 15 ottobre mentre debutterà in versione 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD a partire dal 5 novembre. Di seguito trovate la lista dei contenuti speciali presenti nelle varie edizioni:

Esclusive 4K Ultra HD

Intro alternativa

The Bad Guy Featurette

The Sister Featurette

Hobbs Family Tree Featurette

The Matriarch Featurette

Elevator Action Featurette

Stunt Show and Tell Featurette

Blind Fury Featurette

Dwayne and Hobbs: Love at First Bite Featurette

4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD

Scene eliminate, estese e alternative

Johnson & Statham: Hobbs & Shaw Featurette

Progress of a Fight Scene With Director David Leitch Featurette

Practical Action Featurette

New Friends Featurette

Keeping It in the Family

commento audio del regista David Leitch

In Italia il film di David Leitch (Atomica Bionda, Deadpool 2) sarà disponibile in versione home video a partire dal 3 dicembre, come confermato da Amazon. Nel cast del film sono presenti anche Idris Elba e Vaness Kirby. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Hobbs & Shaw.