Fast & Furious - Hobbs & Shaw: il via libera al sequel sarebbe molto vicino

Dopo gli esorbitanti incassi internazionali ottenuti da Fast & Furious - Hobbs & Shaw, era solo questione di tempo prima che si cominciasse a parlare sul serio di un inevitabile sequel della pellicola, che pare potrebbe arrivare molto presto.

Mentre la Universal è attualmente impegnata nella produzione di Fast & Furious 9, le cui riprese si sono da poco concluse, Hiram Garcia - produttore dello spin-off con protagonisti il Luke Hobbs di Dwayne The Rock Johnson e il Deckard Shaw di Jason Statham - ha aggiornato sullo stato del potenziale sequel, che potrebbe arrivare molto presto. "Ne stiamo parlando in questo momento, siamo tutti molto contenti di come è andato il primo film, lo studio ne è rimasto molto soddisfatto e ci sono state già delle conversazioni su come le cose potrebbero proseguire. Ovviamente sta arrivando Fast & Furious 9, che farà grandi cose. Prenderemo dei suggerimenti da quello, poiché stiamo parlando sempre di un universo condiviso ed è tutto in divenire".

In precedenza era stato Chris Morgan a parlare del successo dello spin-off Hobbs and Shaw: "È stato specificamente progettato in questo modo. Volevamo fare un film che fosse radicato nel mondo Fast, ma non volevamo che sembrasse solo un altro Fast. Volevamo dargli la sua identità, un sapore un po' diverso, e per farlo abbiamo preso David Leitch, un regista dalla grande sensibilità".

Tutto il progetto poi è nato da una scena molto specifica di Fast & Furious 8, che ha poi consentito il via libera dallo studio: "Il momento specifico in cui la necessità di uno spin-off era diventata innegabile è stato quando stavamo girando su Fast 8, ed è stata quella sequenza nella prigione con Dwayne e Jason. Quando iniziano a lanciarsi insulti uno via l'altro. Tutti ridevano sul set, ci stavamo divertendo molto. Finito il giorno di riprese, tutti i presenti avevano capito che era nato qualcosa di speciale. Quei due funzionavano. Lo studio ha guardato i giornalieri e tutti erano entusiasti. A quel punto abbiamo detto: 'Okay, è nel mondo di Fast & Furious ma il rapporto fra loro due è un po' più pungente, un po' più divertente e sembra il primo passo per allargare l'universo Fast".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle caratteristiche dell'home video di Hobbs and Shaw e alla fine della faida fra Dwayne Johnson e Vin Diesel. Fast & Furious 9 ha una data d'uscita fissata al 22 maggio 2020 nelle sale americane.