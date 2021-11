Fast & Furious Hobbs & Shaw, Dwayne Johnson ha un'idea per il sequel: 'È piaciuta a tutti'

Da qualche mese non abbiamo novità sul sequel di Hobbs & Shaw, ma il progetto, pur non essendo attivamente in fase di produzione, è tutt'altro che tramontato. Dwayne Johnson, del resto, è molto affezionato al personaggio di Hobbs, e ha recentemente raccontato di avere un'idea piuttosto interessante sul sequel dello spin-off.

Intervenuto al Jesse Caggle Show, Dwayne Johnson, che in Fast & Furious - Hobbs & Shaw divide la scena con Jason Statham, ha raccontato:

"Così, parlando di Hobbs & Shaw, che abbiamo adorato girare e guardare, c'è questa idea che ho avuto: ho chiamato Donna Langley, ho chiamato il nostro sceneggiatore Chris Morgan, il nostro produttore Hiram Garcia. E ho detto: Ho questa idea e questa direzione per Hobbs. L'hanno adorata tutti. Sarebbe un po' l'antitesi di ciò che i film di Fast and Furious sono generalmente, in quanto continuano ad andare avanti, avanti e ancora avanti, ma in questo caso volevo e voglio ancora fare la quintessenza di Hobbs in un film. Ancora una volta, senza rivelare il fatto che stai guardando un uomo che si allontana verso il tramonto."

Dopo la sua apprezzata apparizione nel primo spin-off, intanto, ci si chiede se nel sequel di Hobbs & Shaw ci sarà Ryan Reynolds. Nel cast del film abbiamo visto, oltre a Dwayne Johnson e Jason Statham, anche Idris Elba, Vanessa Kirby e Helen Mirren.