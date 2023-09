Fast & Furious, Hobbs & Shaw ha anticipato come potrà tornare John Cena?

Alla domanda se John Cena tornerà in Fast & Furious hanno risposto in molti, ma stavolta, grazie allo spin-off Hobbs & Shaw, scopriamo come il personaggio potrebbe tornare in vita... e nella maniera più imprevedibile.

Ricordiamo infatti come nello spin off in questione Brixton Lore (interpretato da Idris Elba) sia tornato in vita grazie alla trasformazione in cyborg. E se la stessa tecnologia venisse applicata anche a Jakob Toretto? Probabilmente tornerebbe tra i vivi, ma resta da chiedersi se avrà la stessa personalità passata o, nel peggiore dei casi, un'altra decisamente peggiore...

Inoltre, una scena di Fast X mostra una macchina laser in grado di riparare le ferite. Similmente, il personaggio interpretato da John Cena potrebbe avvalersi di quest'ultima e sfuggire alla morte. In attesa dell'ultimo capitolo della saga, però, ragionamenti simili rimangono mere speculazioni... pur con la consapevolezza che appaiano più verosimili del previsto.

Diretto da Luois Leterrier, Fast X (o Fast & Furious 10, per esteso) è il decimo capitolo della saga e vede Dominic Toretto coinvolto in un'operazione senza precedenti. Nel cast ricordiamo non soltanto John Cena, ma anche Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham e Jason Momoa – ora nel trailer di Aquaman 2, pellicola DC dalla gestazione tutt'altro che facile. Fast X ha incassato un totale di 714 milioni di dollari e ha ricevuto discrete recensioni da parte della critica. Al mmento, l'undicesima e penultima pellicola della saga è in fase di sviluppo.

E voi cosa ne pensate? Jakob Toretto è definitivamente scomparso, oppure la speranza è l'ultima a morire – a proposito di morte? Fatecelo sapere nei commenti!