Fast & Furious, Helen Mirren ammette: 'Ho implorato Vin Diesel di farmi partecipare'

Helen Mirren non è una che ha paura di sporcarsi le mani: l'attrice britannica ha dimostrato, nel corso della sua straordinaria carriera, di poter passare con disinvoltura da un'Oscar come Miglior attrice protagonista per The Queen a un franchise tra i più commerciali e fracassoni come quello di Fast & Furious.

Mentre le riprese di Fast & Furious 10 si spostano a Londra, dunque, la star de La Pazzia di Re Giorgio torna a parlare del momento decisivo per il suo ingresso nella celebre saga automobilistica, vale a dire quello in cui, senza alcuna remora, la nostra Helen pregò letteralmente Vin Diesel di trovarle un posto nella serie.

"Non ho chiesto, ho implorato! Penso fossimo a una qualche cerimonia, e lui [Diesel] era lì, e qualcuno ci presentò. Ed io senza alcuna vergogna: 'Oddio, mi piacerebbe tantissimo essere in uno dei tuoi film! Ti prego, fammi partecipare!'. E Vin, con quella voce bellissima e profonda, disse: 'Vedrò cosa posso fare'. E l'ha fatto per me" sono state le parole di una Helen Mirren ancora in preda all'entusiasmo.

Mirren, ricordiamo, ha preso parte all'ottavo e nono capitolo del franchise, partecipando anche allo spin-off Hobbs & Shaw. A proposito di attori entusiasti, intanto, recentemente John Cena si è detto felice di far parte della famiglia di Fast & Furious.