In Fast & Furious ci sarà il cameo di una grande star, ma Vin Diesel ha le labbra cucite

Nel corso di una recente intervista promozionale, Vin Diesel ha iniziato a pubblicizzare un cameo segreto che vedremo in Fast & Furious 9, definendolo un "testamento del franchise".

Mentre l'elenco del cast di F9 è già abbastanza lungo, a quanto pare ci sarà spazio per un altro grande nome che però non sarà rivelato fino all'uscita del film. Durante un'intervista con ET alla premiere del suo nuovo film Bloodshot, Diesel ha anticipato la sorpresa definendola "incredibilmente fantastica!"

Le parole dell'attore: "È una testimonianza del franchise, è una testimonianza di tutto il lavoro che tutti hanno fatto negli anni ed è una testimonianza dell'integrità della saga. Per me è meraviglioso poter giocare con altri acclamati attori e provare a fare magie insieme".

Il franchise di Fast & Furious non è estraneo a divertenti e inaspettati camei, con lo spin-off di quest'estate Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw che ha introdotto nel franchise star del calibro di Ryan Reynolds e Kevin Hart.

Recentemente per il nono capitolo della saga principale si era fatto il nome di Ben Stiller, che però è stato smentito: voi chi pensate che possa essere questa celebrità scelta per il nuovo cameo? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti guardate il nuovo poster di F9.