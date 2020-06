Fast & Furious, quale futuro per la saga di Vin Diesel dopo l'episodio 10?

Il rinvio di Fast & Furious 9 potrebbe garantire qualche mese di vita extra alla celebre saga action con Vin Diesel, la cui trama principale, quella che vede protagonista Dominic Toretto, dovrebbe terminare con il già annunciato Fast & Furious 10.

Niente dura per sempre, del resto, ma già in passato la saga ha saputo evolversi dopo la scomparsa del suo protagonista Paul Walker, e infatti la star e produttore Vin Diesel ha confermato diversi piani per il futuro del franchise.

"Sarebbe bello che questo mondo continuasse per le generazioni a venire", aveva anticipato Diesel, e non a caso sappiamo già che la Universal sembrerebbe intenzionata a spostare la sua attenzione dalla saga principale a quella spin-off: la scommessa con Dwayne Johnson e Jason Statham, ovvero Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, è stata più che ripagata nel 2019, quando il film è diventato uno dei maggiori incassi al botteghino globale.

Di quel film arriverà un secondo capitolo, anche se al momento non si conoscono informazioni aggiuntive; da non dimenticare, invece, il famoso spinoff femminile di Fast & Furious con Lindsey Beer, Ginevra Robertson-Dworet e Nicole Perlman già assunte come sceneggiatrici. Inoltre, in alcune interviste, ci sono stati accenni a potenziali spin-off ancora da annunciare, e vista la mole di personaggi proposti dal franchise nel corso degli anni le possibilità di certo non mancano.

