Fast & Furious è il quinto franchise più redditizio di sempre: superati gli X-Men!

Il successo di Fast & Furious viene da lontano: la saga che narra le vicende della famiglia allargata di Dominic Toretto a suon di gare clandestine, inseguimenti e rombi di motori nacque ben 20 anni con dimensioni ben diverse del mastodontico franchise che sarebbe diventata di lì a qualche anno e che ancora oggi continua a macinare milioni.

Mentre persino Christopher Nolan spende parole al miele per Fast & Furious, dunque, il franchise con protagonista Vin Diesel vola ancora una volta al botteghino grazie al suo nono capitolo: un successo, quest'ultimo, che permette alla saga di piazzarsi finalmente nella Top 5 dei franchise più redditizi di sempre.

Grazie ai 405 milioni incassati finora in tutto il mondo dall'ultimo film della serie, infatti, Fast & Furious ha totalizzato la più che rispettabile cifra di 6,29 miliardi di dollari, operando così il tanto agognato sorpasso alla saga di X-Men, ferma a 6,07 miliardi di dollari.

Le prime quattro posizioni della classifica, ricordiamo, sono occupate da veri e propri colossi dell'industria, dall'imbattibile Marvel Cinematic Universe (primo posto con 22,5 miliardi di dollari) a Star Wars (secondo posto, 10,3 miliardi di dollari), con la terza e la quarta posizione occupate rispettivamente da Harry Potter (9,2 miliardi di dollari) e 007 (7,1 miliardi di dollari).

Chissà che non possano esserci altre sorprese in tal senso, in futuro: la quarta posizione, d'altronde, non sembra poi così lontana! A proposito di prospettive future, intanto, qualcuno parla già di far esordire la figlia di Paul Walker in Fast & Furious.