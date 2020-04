Fast & Furious: il franchise ha pronto un posto anche per Tom Cruise?

La logica alla base del franchise di Fast & Furious è sempre stata quella di continuare ad espandersi man mano che i numeri del box office continuavano a salire in giro per il mondo, includendo fra i suoi ranghi star sempre più note e amate dal grande pubblico.

Da Charlize Theron a John Cena, da The Rock a Kurt Russell, da Eva Mendes a Gal Gadot, da Idris Elba a Ryan Reynolds: come per Once Upon a Time a Hollywood di Quentin Tarantino o il Marvel Cinematic Universe, si fa quasi prima a menzionare gli attori non coinvolti che quelli apparsi qui e là in ruoli più o meno rilevanti.

Questa tendenza sicuramente sarà rispettata anche per i prossimi capitoli, con Vin Diesel in persona che ha già anticipato un cameo pazzesco e supersegreto per Fast & Furious 9, mentre la Universal si è addirittura trasferita nel territorio degli spin-off, con Hobbs & Shaw che ha guadagnato oltre $750 milioni a livello globale per lanciare un nuovo flusso di entrate che corre parallelo a The Fast Saga. La star Dwayne Johnson ha recentemente confermato che un sequel è ufficialmente in lavorazione, e secondo alcune voci dopo Ryan Reynolds e Kevin Hart lo studio proseguirà a reclutare vere e proprie superstar.

Secondo questi rumur, assolutamente non confermati, la major starebbe pianificando di introdurre un nuovo personaggio nel franchise e l'interesse principale è nientemeno che Tom Cruise. Alcuni fan sui vari social si sono già detti ovviamente molto interessati alla cosa, ma la verità per ora è che non ci sono fonti ufficiali in merito alla faccenda e soprattutto Cruise è ancora legato al franchise di Mission: Impossible, le cui riprese non hanno fatto in tempo a cominciare a causa della pandemia di Coronavirus.

Quando Hollywood ripartirà, tra l'altro, la superstar tornerà a concentrarsi su Mission: Impossible 7 e 8, che la Paramount Pictures girerà back-to-back, e anche con l'agenda libera storicamente Tom Cruise è sempre stato molto attento e selettivo con i ruoli da scegliere, una caratteristica che ha contraddistinto tutta la sua carriera.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere il suo nome legato anche al franchise di F&F? Ditecelo nei commenti.