Fast & Furious: quale film della saga ha dato origine al celebre meme sulla 'Family'?

Il franchise cinematografico di Fast & Furious è composto da numerosi capitoli usciti a partire dal 2001, ma uno in particolare è stato l'inconsapevole progenitore del celeberrimo meme sulla Fast Family.

L'iconico meme della 'Famiglia' è diventato virale nel 2021 grazie a Fast and Furious 9, uscito nell'agosto di quello stesso anno: il meme, che sicuramente conoscete già ma del quale potrete trovare uno dei tantissimi esempi in calce all'articolo, si aggrappa alle numerose illogicità e le esagerazioni tipiche della saga di Fast & Furious attraverso l'utilizzo dello slogan della 'Family' combinandolo con le più celebri scene di altri film o serie tv. Ad esempio, come mostra l'immagine in basso, Dominic Torretto non ha bisogno di una bacchetta magica per aiutare Harry Potter a sconfiggere Lord Voldemort nella battaglia finale di Harry Potter e i Doni della Morte Parte II, perché Dom ha dalla sua parte la Famiglia.

I meme, spesso e volentieri esilaranti, sono diventati immediatamente un fenomeno su tutti social network dopo l'uscita del nono capitolo della saga principale, e hanno guadagnato maggiore popolarità grazie ad un video di YouTube che contava il numero di volte in cui nei film di Fast & Furious viene ripetuta la parola "Famiglia": qualora ve lo steste chiedendo, i personaggi lo ripetono per 33 volte.

Vi ricordiamo che Dominic Toretto e la Famiglia torneranno nel 2023 con Fast & Furious X, prossimo e penultimo capitolo della saga principale che terminerà con Fast & Furious 11. Il film ha una data d'uscita fissata al 19 maggio del prossimo anno, col suo sequel ancora senza una data ufficiale.

Per altre curiosità sulla saga, sapete che Fast & Furious ha un film prequel segreto che sicuramente non avete mai visto?