Fast & Furious, i fan contro Vin Diesel dopo il messaggio a The Rock: 'Sei un serpente'

Il messaggio di Vin Diesel a The Rock ha preso alla sprovvista tutti i fan di Fast & Furious: nessuno si aspettava un appello pubblico tanto accorato da parte della star di punta del franchise, ma non tutti sembrano aver visto di buon occhio il modo in cui il buon Vin ha tentato di fare un passo verso il suo collega.

Vin Diesel e Dwayne Johnson avevano litigato sul set dell'ottavo capitolo del franchise, con l'ex-wrestler che, successivamente, aveva utilizzato parole tutt'altro che tenere nei confronti dell'ex-amico: un'ostilità che ora l'attore di Dom Toretto starebbe quindi provando a seppellire con toni che, però, molti fan hanno giudicato tutt'altro che sinceri.

"Giuro che se The Rock dovesse accettare la proposta darò di matto! Odio quanto tutto ciò sia falso e il fatto che abbia messo in mezzo la famiglia, serpente bugiardo!", "Se Vin Diesel rivolesse davvero The Rock nel franchise di F&F non dovrebbe dargli del 'fratellino' in pubblico mentre stanno ancora litigando", "Senza Paul Walker a renderlo più umano, l'ego di Vin Diesel sta rovinando il franchise" sono alcuni dei post che è possibile leggere su Twitter in queste ore.

Cosa ne pensate? Fate anche voi parte di coloro che non hanno apprezzato il tentativo (sincero o meno) di Vin Diesel di aprire un dialogo con The Rock? Credete che la cosa possa far bene al franchise? Nell'attesa di ulteriori sviluppi, fateci sapere la vostra nei commenti!