Fast & Furious: ecco quando inizieranno le riprese dello spin-off con The Rock

Sembra che il tanto vociferato spin-off diconstia procedendo secondo i tempi prestabiliti dalla produzione.

Secondo quanto riportato da Omega Underground, le riprese del film dovrebbero avere inizio a settembre, più precisamente il 4 settembre 2018. La data sembra essere avvalorata dal fatto che Johnson terminerà le sue riprese di Jungle Cruise il prossimo agosto.

La Universal è attualmente in trattative con David Leitch, regista dietro il successo di Atomica Bionda e in procinto di arrivare nelle sale con Deadpool 2, per la direzione del film, intitolato al momento Hobbs and Shaw. Inoltre, si potrebbe concretizzare una reunion tra il regista e Charlize Theron, che potrebbe riprendere il suo ruolo da Fast & Furious 7 anche nello spin-off; a quanto pare, infatti, l’ingaggio di Leitch sarebbe la chiave dietro il coinvolgimento dell’attrice Premio Oscar.

Hobbs and Shaw ha una data d’uscita fissata al 26 luglio 2019, che lo porrà direttamente contro il sesto capitolo della saga di Terminator, diretto da Tim Miller. A questo punto, è più che probabile che uno dei due film verrà spostato ad altra data. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sullo sviluppo del film, vi terremo sicuramente aggiornati...