E se Fast & Furious diventasse un musical? Vin Diesel: 'Ho sempre voluto farlo!'

Riuscireste ad immaginare un Fast & Furious a ritmo di musica, con tanto di canzoni create apposta per l'occasione, coreografie e ballerini? In caso di risposta negativa fareste meglio a cercare un cambio di prospettiva, perché stando alle ultime dichiarazioni di Vin Diesel l'attore sembra tutt'altro che contrario ad un'inattesa svolta musical.

Dopo aver rivelato i piani per la fine della saga di Fast & Furious, infatti, l'attore di Dominic Toretto ha pensato bene, durante un'ospitata al Kelly Clarkson Show, di avallare la folle idea di un musical sul celebre franchise, ammettendo di aver sempre sognato di dedicarsi a questo genere di film.

"Muoio dalla voglia di fare un musical, quindi sì, lo farei! È tutta la mia vita che sogno di fare un musical. Sono stato a un passo dal fare Guys and Dolls con Steven Spielberg, ma alla fine non se ne fece nulla. La mia è una famiglia di artisti, da questo punto di vista mi sento davvero fortunato, è stata una benedizione per me avere una famiglia che ha sempre supportato questi miei sogni. Vorrei dire a tutti di incoraggiare sempre chi pensa fuori dagli schemi, chi sogna qualcosa di impossibile, perché è una cosa bellissima" sono state le parole di Diesel.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un musical ispirato a un franchise così lontano da questo genere? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quando dovrebbero partire le riprese di Fast & Furious 10.