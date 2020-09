Fast & Furious, confermato! L'episodio 9 porterà Vin Diesel nello spazio

Qualcuno ha detto Tom Cruise, per caso? Di certo non Michelle Rodriguez, che durante un'intervista con The Jess Cagle Show di SiriusXM, ha confermato che Fast & Furious 9 si slegherà dall'atmosfera terrestre per portare Vin Diesel nello spazio.

"Come lo avete scoperto ragazzi?" ha detto l'attrice. "Ecco cosa succede. Le persone iniziano a parlare dietro le quinte, cavolo. Quando un film non esce e ce se ne dimentica, le cose vengono fuori per forza. Nessuno avrebbe dovuto saperlo ... Oh, beh, ormai è fatta: comunque io non sarò così fortunata purtroppo, ma abbiamo trovato una scrittrice perfetta e abbiamo spinto l'acceleratore su questa cosa. Grazie a Justin Lin. Inoltre, siamo stati in grado di trovare un po' più di attenzione e amore per le ragazze del film nel nuovo capitolo. E quindi spero davvero che questo si manifesti nel prodotto finale."

La Rodriguez ha confermato dunque il rumor messo in giro precedentemente da Ludacris, quindi a questo punto la sfida a Tom Cruise sembra lanciata davvero: la differenza è che il folle attore di Mission: Impossible nello spazio ci andrà davvero!

In un mondo perfetto avremmo già visto Vin Diesel e compagnia sfidare le leggi della gravità, ma Fast & Furious 9 è stato rinviato di un intero anno a causa della pandemia COVID. Originariamente previsto per il 22 maggio scorso, il film arriverà nelle sale cinematografiche il 2 aprile 2021.

