Fast & Furious, concluse le riprese in Italia: spesi quasi 4 milioni in Piemonte!

Si sono chiuse lunedì 6 giugno a Torino le riprese di Fast & Furious X, nuovo capitolo della saga action con protagonista Vin Diesel le cui spese, nel tipico stile da blockbuster hollywoodiano, hanno portato nelle casse della ragione quasi 4 milioni di euro.

“Oltre ad aver prodotto un immediato effetto economico pari a circa 3,8 milioni di euro di spesa sul territorio piemontese, l’esperienza di Fast X dimostra la capacità di attrarre e gestire progetti di tale calibro, ponendo più che mai Film Commission Torino Piemonte sulla mappa delle grandi produzioni internazionali”, ha dichiarato il Presidente di FCTP Beatrice Borgia. “Per questo tengo molto a ringraziare, oltre a Universal Pictures e Wildside per la fiducia, tutte le istituzioni locali coinvolte, a partire dagli Assessorati e gli uffici competenti che hanno lavorato in prima linea con grande determinazione e competenza per il raggiungimento di questo importante obiettivo”.

Nel corso di due settimane sono state numerose le location torinesi diventate set a cielo aperto per questa imponente macchina produttiva internazionale, con una troupe di più di 500 persone (tra cui 150 professionisti piemontesi) che per i 10 giorni di riprese ha lavorato in svariate aree del centro città, da Piazza Crimea a Corso Fiume, da Ponte Vittorio Emanuele, da Corso Moncalieri ai Murazzi del Po, da Corso Vinzaglio a Via San Quintino, con ultimo ciak in Piazza IV Marzo.

