Fast & Furious, come evolverà Dante di Jason Momoa? Nuovi dettagli sul prossimo film

In attesa di capire se Fast X sarà un dittico oppure una trilogia, il regista Louis Leterrier sta continuando il suo tour promozionale per sponsorizzare l'uscita in home-video del nuovo film della saga e lanciare qualche anticipazione in vista di Fast & Furious 11, in arrivo ad aprile 2025.

Parlando con la rivista Empire, Leterrier ha anticipato come si evolverà Dante nei prossimi film della saga: il personaggio interpretato da Jason Momoa, infatti, avrà un ruolo centrale in Fast & Furious 11 - che dovrebbe essere l'ultimo capitolo della saga principale del franchise - ma è atteso anche per lo spin-off Luke Hobbs, film-ponte con protagonista Dwayne The Rock Johnson il cui titolo di lavorazione, non a caso, secondo gli ultimi aggiornamenti è nientemeno che 'Untitled Luke Hobbs & Dante Reyes'.

"Faremo qualcosa di diverso", ha anticipato Leterrier riguardo al futuro del Dante di Jason Momoa nel prossimo sequel. "Con Jason non si tratta mai di fare la stessa cosa due volte. Dante si evolverà davvero e in modo significativo. Senza dire o anticipare troppo, esploreremo qualcosa che non abbiamo mai visto prima." Leterrier ha continuato elogiando la dualità della performance dell'attore in Fast X. "Il suo personaggio è alimentato dalla vendetta e lui, come attore, avrebbe potuto interpretare quel ruolo in maniera oscura, cupa, arrabbiata. Ma ho trovato molto interessante il taglio che ha voluto dare al personaggio, all'interno della stessa frase poteva ridere e trasmettere il dolore interiore di una persona che ha perso tutto. Solo un attore come Jason avrebbe potuto fare una cosa del genere."

Rimanete con noi per tutte le prossime novità sul franchise di Fast & Furious.