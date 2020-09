Fast & Furious, la classifica della saga in base al budget: chi ha il motore più grosso?

Le storie del franchise di Fast and Furious sono diventate sempre più grandi ed esagerate con il passare del tempo, e i budget dei rispettivi film hanno dovuto seguire questo trend.

Non solo una questione di testosterone, ma proprio di dimensioni: ogni nuova puntata della saga sembra un tentativo di superare la precedente in fatto di scala e per questo l'azione è diventata sempre più grande ed esagerata (qualcosa di equiparabile alla saga di Mission: Impossible, con le dovute proporzioni) e in attesa di vedere Fast and Furious 9 nel 2021 e Fast and Furious 10 nel 2022, vediamo come si è evoluto il franchise fino ad oggi.

8 - The Fast And The Furious - $38 milioni

7 - 2 Fast 2 Furious - $76 milioni

6 - The Fast And The Furious: Tokyo Drift/ Fast & Furious: Solo Parti Originali - ex aequo a $85 milioni

5 - Fast Five - $125 milioni

4 - Fast & Furious 6 - $160 milioni

3 - Furious 7 - $190 milioni

2 - Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - $200 milioni

1 - The Fate Of The Furious - $250 milioni

Al momento il record di spesa per la saga è detenuto dall'ottavo capitolo ufficiale, con l'ultimo in ordine cronologico di uscita, ovvero lo spin-off con Dwayne 'The Rock' Johnson e Jason Statham, seduto al secondo posto. Secondo voi Fast & Furious 9, Fast & Furious 10 o Hobbs and Shaw 2 riusciranno a superare il tetto dei $250 milioni?